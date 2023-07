Alessia Marcuzzi e il fisico da urlo a 50 anni, i fan: «Com'è possibile che sia ancora così?». Ecco il dettaglio hot

Alessia Marcuzzi sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza a Formentera, in Spagna e pubblica spesso post, storie o video in cui mostra ai suoi follower i suoi outfit o i prodotti che utilizza per la cura della pelle. La conduttrice romana è molto amata e seguita su Instagram e, ogni qualvolta, posti qualche contenuto, ecco che riceve una miriade di complimenti. Così, è successo anche sotto il suo ultimo post social.

Alessia Marcuzzi ha posato davanti alla telecamera del suo smartphone indossando un costume verde scuro con dettagli bianchi. La conduttrice non indossava un filo di trucco e i suoi capelli cadevano leggeri sulle spalle. Questi scatti sono stati giudicati alquanto sexy dai suoi follower che non hanno esitato a commentare e a farle i complimenti. Qualcuno ha scritto: «Ma com'è possibile che a 50 anni sia ancora così f***?», «Sempre bellissima e sorridente, una delle poche che nonostante il successo è rimasta umile e con i piedi per terra» oppure ancora «Sei bella come il sole».

Inoltre, i fan hanno notato un dettaglio che non è passato loro inosservato: nella seconda foto pubblicata da Alessia, si intravede un capezzolo e, infatti, più di qualcuno ha scritto: «C'è chi ha zoomato e chi mente».

Alessia Marcuzzi, in questi giorni di vacanze spagnole, sta pubblicando molte foto e video sexy.

Ad esempio, nelle sue ultime storie, la conduttrice appoggia lo smartphone a un supporto e si dirige verso il mare mostrando il suo lato b sempre super in forma.