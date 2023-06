Isabella Ricci e Fabio Mantovani si sono lasciati, il triste post di lei sulla separazione

Isabella Ricci e Fabio Mantovani si sono separati. I due volti del Trono Over di Uomini e Donne si erano sposati circa un anno fa dopo essersi conosciuti nella trasmissione di Maria De Filippi. La loro era una delle poche coppie che sembravano essere più che riuscite dopo il programma, ma purtroppo le cose sono andate diversamente da come sperato, sia da loro che dal pubblico che li aveva molto amati.

Da tempo i fan sospettavano che qualcosa non andava, vista la prolungata assenza di tutti e due dai social, solitamente molto attivi. A rompere il silenzio è stata proprio Isabella con un post su Instagram: «Il 6 giugno mi sono separata legalmente. Quando è troppo bello per essere vero, non è vero». Poche parole, ma che non nascondono il suo dispiacere per l'accaduto.

L'ex dama non ha aggiunto altro, non ha voluto dare una spiegazione su quali siano stati i motivi che hanno portato la coppia a prendere una simile scelta.

Sin dai tempi della trasmissione Isabella e Fabio sono sembrati sempre molto uniti e affiatati, non dando mai visibili segni di crisi. Probabilmente, dato anche il lungo silenzio, i due hanno proferito tenere privata la questione e gestirla senza i riflettori dei social. Numerosi sono stati i messaggi di supporto e vicinanza per Isabella, alla quale sono stati riservati molti complimenti anche per il modo e la riservatezza con cui ha gestito il tutto.