Aurora Ramazzotti e il décolleté mozzafiato: «A breve la mia terza farà retromarcia»

Aurora Ramazzotti è diventata mamma del piccolo Cesare ormai da due mesi e, proprio alcuni giorni fa, aveva postato alcune storie su Instagram in cui, in modo simpatico, rispondeva alle critiche e spiegava il motivo per cui ha smesso di allattare. L'influencer, in una delle ultime immagini pubblicate, si scatta un selfie e inquadra il décolleté che, ovviamente, in gravidanza e nel periodo post parto è molto più prosperoso rispetto al solito.

La storia Instagram di Aurora Ramazzotti

Occhiali da sole, canotta rosa e capelli di lato. Appare così, nel suo ultimo selfie, Aurora Ramazzotti che, in una storia Instagram, ci tiene a sottolineare quanto le mancherà il suo seno prosperoso: «Non fingerò di non essermi abituata alla mia terza che se ne andrà presto riportandomi ai vecchi tempi di retromarcia, in un battibaleno».

Effettivamente, l'influencer ha sempre detto che una delle caratteristiche e dei cambiamenti che ha più gradito durante la gravidanza, è stato l'ingrandirsi del suo seno e più volte lo ha sottolineato nelle storie. Adesso, però, Aurora ha smesso di allattare per assenza di latte (come spiegato da lei stessa in un video scherzoso di alcuni giorni fa) e per questo il suo decollete ritornerà quello di prima.

Aurora Ramazzotti e le critiche social

Aurora Ramazzotti, da quando è diventata mamma, ogni giorno ha a che fare con gli hater che commentano storie, post e video che pubblica insieme a Cesare. L'influencer, però, che ormai non fa più caso agli odiatori del web, riesce sempre a sorprenderli per il modo, mai scontato, in cui risponde loro.