Rodrigo De Paul, l'ex Udinese sposerà la sua Tini? L'anello (con diamante) infiamma il gossip: «Ecco quanto costa»

Non sfugge un anello prezioso indossato da Tina Stoessel ai fan della coppia. Di recente, la cantante ha condiviso uno scatto sui social e il gioiello Tiffany dal valore di 57mila euro non passa inosservato. Per questo motivo i media argentini stanno iniziando a valutare l'ipotesi di nozze tra la cantante e il calciatore dell'Atletico Madrid Rodrigo De Paul. Ma procediamo con ordine.

Secondo alcuni rumor la proposta di matrimonio del calciatore alla popstar sarebbe arrivata lo scorso maggio, durante una vacanza di coppia a Ibiza. Durante la vacanza, la coppia hanno festeggiato il primo anniversario insieme. Il calciatore ha un tatuaggio sulla gamba con il giorno in cui avrebbe chiesto alla giovane di sposarlo. Su Clarin si legge: «Rodrigo ha confermato al suo entourage di aver fatto la proposta di matrimonio alla cantante»

Secondo i giornali argentini, l'ultimo tatuaggio di De Paul farebbe riferimento alla data in cui ha fatto la proposta di matrimonio alla sua Tini alla quale è legato da oltre un anno.