Sabato 29 Dicembre 2018, 08:01

Le indagini ai tempi del 2.0 vanno veloci. Perché non c'è (solo) una via ufficiale per raccogliere le informazioni. Per ricostruire i fatti, alle volte, basta aspettare il suono di un cellulare. È quello che è accaduto tra la sera di mercoledì e la giornata di ieri, quando i telefonini di mezza Italia sono stati invasi dalle note audio (questo il nome nel linguaggio moderno dei messaggini vocali che si trasmettono tramite Whatsapp) provenienti da due tifosi: uno del Napoli e l'altro dell'Inter.L'ODIOIl primo a parlare ha un marcato accento napoletano e nel messaggio audio si rivolge a Fabio. Il contenuto è il racconta per filo e per segno tutto quello che è accaduto durante l'agguato avvenuto mercoledì sera a un paio di chilometri da San Siro ha visto coinvolte le tifoserie di Napoli e Inter a poche ore dall'inizio della gara poi vinta dai nerazzurri allo scadere con il gol di Lautaro Martinez. «Sono usciti in 200 e li abbiamo secutati», poi va nello specifico. «Siamo scesi dalle auto con le mazze di ferro e da quel momento non si è capito più niente. Bombe carta, cinghiate, di tutto. Non hai idea. È arrivata anche la paranza di Barone che era rimasta indietro rispetto al resto della carovana», ma il racconto di colora ancora. «Li abbiamo schiattati credimi, le abbiamo date con onore. Abbiamo tenuto alto l'onore degli ultras del Napoli. Alla fine c'erano 6 o 7 di loro con le facce tagliate: li abbiamo uccisi a sti cani di pecora». Dalle parole del tifoso si capisce che l'audio è stato registrato e inviato subito dopo lo svolgersi dei fatti, perché il protagonista spiega di essere ancora bloccato e impossibilitato a muoversi. «Ora dobbiamo aspettare qua», ma poi incalza e racconta dell'incidente che dovrebbe essere costato la vita a Daniele Belardinelli, tifoso del Varese che ha perso la vita negli scontro di mercoledì sera. «Quando ci siamo accorti che uno dei loro era morto a terra lo abbiamo subito fatto presente. E loro hanno gridato Tregua tregua. E poi ci hanno fatto un applauso. Dopo che hanno recuperato il loro compagno, però, li abbiamo attaccati un'altra volta».