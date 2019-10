La nipotina lo accusa di violenza sessuale, il nonno si sente male in Tribunale

Domenica 20 Ottobre 2019, 09:48 - Ultimo aggiornamento: 20-10-2019 10:13

Indagato a Lanciano (Chieti) un nonno per una presunta violenza sessuale sulla nipotina di 12 anni e un’altra nipote, una cuginetta dello stesso ramo famigliare di 10 anni, contro cui l’uomo avrebbe ugualmente rivolto le sue turpi attenzioni. Questo è lo sconcertante quadro probatorio di partenza della procura di Lanciano su cui va fatta chiarezza, anche a garanzia dell’indagato, un nonno materno, D.O.A., di 69 anni. Ieri in Tribunale si è tenuto l’incidente probatorio davanti al gip Massimo Canosa e al pm Serena Rossi. Durante l’audizione protetta delle bimbe, l’indagato, difeso dall’avvocato Michele Di Toro, si è sentito male alle 10.13, un’ora e un quarto dopo l’inizio.La nipote diretta, assistita dalla psicologa, stava fornendo la sua versione sui gravi fatti di cui sarebbe stata vittima. Il nonno, che continua a negare gli addebiti, come ha sempre fatto dall’inizio delle indagini scattate nei mesi scorsi, è stato colpito da malore. Nella stanza del giudice sono dovuti arrivare i sanitari del 118 che prima lo hanno soccorso poi l’hanno portato in ospedale dove l’uomo è stato ricoverato. Incidente probatorio sospeso e aggiornato al 9 novembre.Le bambine e i loro genitori sono patrocinati rispettivamente dagli avvocati Luca Scaricaciottoli e Silvio Rustignoli. Contestate al nonno presunte responsabilità contestate al pensionato che datano 2018 e 2019, fino all’inizio di questa estate allorquando scatta la delicata indagine. Di taluni episodi, attenzioni e atti morbosi non ripetibili, le piccole ne hanno iniziato a parlare con le amichette sullo scuolabus. Fatti poi trasferitisi all’interno della stessa scuola i cui responsabili ne hanno dato immediatamente conto all’autorità giudiziaria che ha delegato i carabinieri di Lanciano ad indagare. Pure una delle mamme ha avuto diretta confidenza da parte di una piccola su come avrebbe agito l’indagato. Ne è conseguita uguale segnalazione di denuncia.