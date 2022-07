Malore per Laura Cristofanelli, trovata morta in casa a Bologna: aveva 41 anni e lavorava nella moda

Ha suscitato profondo cordoglio e commozione a Mogliano la tragica notizia della morte di Laura Cristofanelli. La donna, di 41 anni, è stata stroncata da un malore nella sua abitazione a Bologna. Viveva nel capoluogo emiliano - dove lavorava nel mondo della moda - da diversi anni.Lunedì sera, aveva detto alla mamma al telefono che si sentiva poco bene. La mattina dopo, i genitori della 41enne, dato che lei non rispondeva più al telefono e non riuscendo a contattarla in nessun modo, si sono subito messi in viaggio da Mogliano per raggiungere Bologna. Una volta lì, dopo vari tentativi – hanno provato a suonare al campanello ma senza mai ottenere una risposta – i genitori hanno chiamato i vigili del fuoco. Aperta la porta di casa, hanno trovato il corpo della figlia.

APPROFONDIMENTI IL CASO Un malore, poi la tragedia: non ce la fa il giovane presidente... PORDENONE Malore durante l'escursione in montagna con il marito, si...

Alessia De Nadai morta a 17 anni a Treviso: il malore, i due interventi alla testa e la fine

Malore improvviso, l'imprenditore Vincenzo Pallante muore nel cantiere davanti a due operai: aveva 59 anni

Laura lavorava con un’agenzia di moda con sede nel centro storico di Bologna, come direttore di casting. Era la maggiore di tre figli, oltre ai genitori lascia i fratelli Giorgio e Federica.

La famiglia aveva gestito un ristorante

Ma nel suo paese di origine era molto conosciuta, così come la sua famiglia, che ha a lungo gestito il ristorante Pompei, nella frazione Macina: un’attività di grande successo, che ospitava anche cerimonie. I funerali saranno celebrati venerdì alle ore 16 nella chiesa di San Gregorio Magno, a Mogliano. La camera ardente sarà allestita nella casa funeraria della Croce Verde Servizi, in contrada Chienti (nella frazione di Sforzacosta) domani alle 18.