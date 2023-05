Alluvione in Romagna, ad agosto un concerto per la solidarietà a Imola: Laura Pausini ha già detto di sì

Laura Pausini sarà tra i cantanti del Live Charity Concert del 5 agosto a Imola. «La Mia Romagna Chiama. Io Ci Sono. Vi Aspetto», fa sapere sui social l'artista che risponde alla chiamata dei sindaci delle città alluvionate dell'Emilia Romagna.

Il Live Charity Concert si terrà il 5 agosto all'autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola a sostegno delle popolazioni e dei territori colpiti dal maltempo. La cantante di Solarolo, uno dei paesi colpiti dall'alluvione, ha già fatto sapere di volere devolvere alla sua gente l'incasso dei suoi prossimi tre concerti in programma.

Il Live Charity Concert con Laura

L'appello ad artisti ed organizzatori del mondo dello spettacolo arriva dai sindaci dei comuni alluvionati. Lo scopo è quello di mettere in scena un grande evento di solidarietà per le popolazioni colpite dall'alluvione. Laura Pausini, sensibile alla questione poiché originaria della Romagna, ha immediatamente aderito all'iniziativa facendolo sapere sul suo Instagram.

L'appello delle istituzioni

L'appello è lanciato dai sindaci e presidenti della Provincia di Ravenna, del nuovo circondario Imolese, dal sindaco della Città metropolitana di Bologna, e dai presidenti delle Province di Forlì-Cesena e di Rimini:

«Ci siamo sentiti colpiti al cuore, insieme a tutti gli altri colleghi sindaci.

Ma non per questo ci siamo arresi, rinsaldando la collaborazione, quasi tenendoci per mano, stiamo cercando, al di là dei confini amministrativi dei singoli Comuni, di aiutare tutte le popolazioni, che hanno dimostrato solidarietà, coesione, tenacia e resilienza, in nome di uno spirito che è tipico della nostra terra», scrivono i rappresentanti delle istituzioni locali.

I dettagli sull'evento 'Music Valley-Romagna Mia, Live Charity Concert', riguardano la data, 5 agosto 2023 e il luogo: l'Autodromo Internazionale «Enzo e Dino Ferrari» di Imola, nell'ambito della ricorrenza dei suoi 70 anni.

L'auspicio è che «i grandi artisti, gli organizzatori di eventi e i campioni del motorsport della nostra regione e non solo e tutti coloro che amano la Romagna nel mondo - scrivono i rappresentanti delle istituzioni - accolgano il nostro appello alla solidarietà e si uniscano a noi per dare vita a questo grande evento. Tutti insieme, quindi, per testimoniare che dietro ad ogni difficoltà, per grande che sia, la voglia di rinascere è più forte e vince» - conclude la nota di presentazione dell'evento.