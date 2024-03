Vieste, 63enne morto mentre fa kitesurf. «È rimasto strangolato dal cavo, il mare era agitato»

Tragedia a Vieste, in provincia di Foggia: Franco Carlucci, un uomo di 63 anni, è morto la mattina di Pasqua mentre faceva kitesurf nello specchio d'acqua antistante un villaggio turistico. Stando a quanto si è appreso, l'uomo era sul Gargano con amici impegnato a praticare l'attività sportiva quando sarebbe caduto in mare rimanendo probabilmente strangolato dal cavo del kite. Immediato il soccorso da parte degli amici che erano con lui. Sul posto anche i carabinieri e i sanitari del 118 che hanno tentato di rianimarlo, ma per l'uomo non c'era più nulla da fare. Il mare questa mattina sul Gargano era molto agitato. Sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica della tragedia.