Maltempo in Emilia Romagna, da Simona Ventura a Vasco Rossi e Laura Pausini: i vip della regione si stringono in un appello

Maltempo in Emilia Romagna. Sale il numero delle vittime e dei danni causati dalla recente alluvione. Il colpevole? Un Ciclone Mediterraneo che ha innescato precipitazioni abbondanti (fino a 200 mm di pioggia, ndr.). Ora i Vip, molti originari proprio di quelle zone, si stringono in cordoglio intorno alle vittime della calamità.

Cosa ha detto Pupi Avati

Pupi Avati «Sto seguendo da Roma attraverso le testimonianze dei miei parenti che sono là e che sono increduli, sconvolti. Fortunatamente non hanno avuto danni alle persone o alle cose. Ma una cosa la posso dire: la calamità non era prevedibile in nessun modo, ma la risposta ad essa sì». A parlare con l'Adnkronos è il regista bolognese Pupi Avati, che commenta sgomento il disastro causato dal maltempo nella sua città e nella sua regione, l'Emilia Romagna. Immagini impressionanti che colpiscono al cuore e che hanno colto di sorpresa anche chi in quelle zone ci è nato e ci ha vissuto. «Mentre nella parte dell'Emilia più contigua al Po, quindi sopra Ferrara, Comacchio, nel '52 ci fu quell'alluvione tremenda, quindi ci sono dei precedenti che potevano anche in qualche modo creare un'aspettativa di eventi del genere -spiega Avati- io ho vissuto trent'anni a Bologna e successivamente altri quasi cinquanta a Bologna ed è la prima volta che vedo Bologna allagata, o Cesena, o le città della Romagna. È un evento che nella storia recente non ha precedenti e ci trova totalmente impreparati».

Le parole sui social di Simona Ventura

Simona Ventura ha condiviso una foto delle esondazioni con questa didascalia su Twitter: «In lacrime per la mia Romagna», la presentatrice ha ricondiviso un lungo post di Stefano Bonaccini, che fa un resoconto delle pessime condizione in cui riversa ora la regione, e di tutte le difficoltà che sta affrontando.

Laura Pausini: «Sono molto in ansia»

La "sua" Romagna è sott'acqua e piange vittime e danni immensi: Laura Pausini, cresciuta a Solarolo, nella "bassa" faentina (Ravenna) allagata dalle acque del fiume Senio, scrive un appello per le istituzioni che ormai da 48 ore stanno lavorando senza sosta per salvare vite: «Questa mattina - scrive in un tweet la cantante che abita nei pressi di Castel Bolognese, a monte della via Emilia, in una zona collinare risparmiata dall'allovione e che ha studiato all'istituto d'arte di Faenza - mi sono svegliata con delle notizie veramente preoccupanti.

Samuele Bersani e la sua Rimini

Il cantante Samuele Bersani, che scrive: «Sconvolto dalle immagini che arrivano dalla mia Romagna, Un tonfo al cuore vederla piegata. In ginocchio. Va bene che i romagnoli siano fortissimi per loro natura e non si faranno spezzare nemmeno questa volta. Ma i poveri cristi che oggi hanno perso tutto non vanno lasciati soli. Devono essere aiutati alla svelta a ripartire».

Gli altri vip

Fiorello, in diretta dal Glass studio di Viva Rai 2, ha dedicato un momento alle persone in difficoltà per l’alluvione: «Consentitemi di fare un applauso, un pensiero, agli amici dell’Emilia-Romagna e delle Marche che stanno passando un momento non bello». Vasco Rossi invece si limita a condividere un video delle esondazioni corredato da un cuore, così come Serena Grandi che scrive "Forza Emilia-Romagna!". Biagio Antonacci condivide invece una foto di due carabinieri intenti ad aiutare un anziano a mettersi in salvo, scrivendo: "Un dramma che lascia senza parole. Ma poi serviranno i fatti. Da parte di tutti".