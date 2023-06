Masnc, aumenta il costo del biglietto: il ricavato alle zone alluvionate

Lieve aumento temporaneo del costo del biglietto per accedere e visitare la vasta collezione custodita all'interno del Museo Archeologico Nazionale del Sannio Caudino. Ad annunciarlo è la direzione museale che ha spiegato: «Dal 15 giugno al 15 settembre 2023, come in tutti i musei e luoghi della cultura statali, anche al Mansc il costo dei biglietti di ingresso aumenterà di 1 euro, ad eccezione delle gratuità di legge.

I ricavi derivanti dal temporaneo aumento - hanno precisato dal Mansc - saranno interamente utilizzati per fronteggiare l’emergenza nelle aree colpite dagli eventi alluvionali e impiegati in interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio pubblico e privato».

Pertanto il biglietto intero avrà il costo di 3 euro mentre il ridotto (18-25 anni) di 2 euro.