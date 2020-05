Virus, a Roma 11 nuovi casi. D'Amato: «Nel Lazio per la prima volta guariti più dei positivi»

Per la prima volta nel Lazio il numero totale dei guariti (3.580) supera quello degli attuali positivi (3509) . I nuovi casi, nelle ultime 24 ore, sono 21, con un trend a 0,2%. Undici a Roma. I decessi nella regione sono sette. «Ora è il momento di tenere alto il livello di guardia e di attenzione», dice l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato. Sono 3405 gli attuali casi positivi di Covid 19 nel Lazio. Di questi 2306 sono in isolamento domiciliare, 1035 sono sono ricoverati non in terapia intensiva, 64 sono ricoverati in terapia intensiva. Lo rende noto la Regione. 708 sono i pazienti deceduti e 3580 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 7693 casi.

Lucia Azzolina: «La riapertura delle scuole a settembre è l'obiettivo del governo»

“Oggi registriamo un dato di 21 casi positivi nelle ultime 24h e un trend a 0,2% - continua D'Amato - Il numero dei guariti nelle ultime 24h è cresciuto di 97 unità e per la prima volta il numero dei guariti totali supera il numero dei positivi attuali. Undici i nuovi casi a Roma città. Ora è il momento di tenere alto il livello di guardia e di attenzione. Proseguono le attività per i test sierologici agli operatori sanitari e delle Forze dell’Ordine. Straordinario intervento nella notte all’ospedale pediatrico Bambino Gesù su un bambino di 3 anni rimasto schiacciato da un trattore. Voglio ringraziare le equipe chirurgiche che si sono alternate negli interventi e tutti gli operatori dell’emergenza per il grande lavoro a testimonianza di un’attività che non si è mai interrotta. Prosegue l’attività ai drive-in per i tamponi ed è stato potenziato il ‘contact tracing’ con una riunione operativa ogni giorno con le Asl sui tracciamenti. I decessi sono stati 7 mentre continuano a crescere i guariti che sono arrivati a 3.580 totali e i tamponi totali eseguiti sono stati circa 246 mila”.

Nella Asl Roma 1 si sono registrati 6 nuovi casi positivi, 20 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare.

Nella Asl Roma 2 , 4 nuovi casi positivi e 9 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare.

Nella Asl Roma 3, un nuovo caso positivo, 16 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare.

Nella Asl Roma 4 non si registrano nuovi casi positivi, 9 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare.

Nella Asl Roma 5 , 3 nuovi casi positivi. 61 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare.

Nella Asl Roma 6, 2 nuovi casi positivi. Deceduto un uomo di 64 anni. 72 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare.

A Frosinone nessun caso positivo.

A Latina 4 nuovi casi positivi, morta una donna di 94 anni con precedenti patologie.

A Rieti nessun nuovo caso.

A Viterbo 1 nuovo caso positivo, 8 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare.

Ultimo aggiornamento: 18:00

