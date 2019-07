Lidia Macchi, Binda assolto sarà scarcerato. Dal 2016 scontava l'ergastolo. La sorella della studentessa uccisa: sentenza affrettata

Lidia Macchi. Stefano Binda, assolto oggi in appello a Milano dall'accusa di aver ucciso la studentessa nel 1987, già in serata lascerà il carcere di Busto Arsizio. Per l'omicidio, il 51enne era stato arrestato il 15 gennaio del 2016 e condannato in primo grado all'ergastolo. L'uomo dopo circa tre anni e mezzo esce di cella. La Corte d'Assise d'Appello di Milano ha ordinato la sua immediata scarcerazione dopo la lettura del dispositivo.



Lidia Macchi, la svolta al processo: «La prova chiave era un falso» Colpo di scena nel processo per il delitto dioggi in appello a Milano dall'accusa di aver ucciso la studentessa nel 1987, già in serata lascerà il carcere di Busto Arsizio. Per l'omicidio, il 51enne era stato arrestato il 15 gennaio del 2016 e condannato in primo grado all'ergastolo. L'uomo dopo circa tre anni e mezzo esce di cella. La Corte d'Assise d'Appello di Milano ha ordinato la sua immediata scarcerazione dopo la lettura del dispositivo.

«Credo che servisse un minimo di approfondimento in più. Forse è stata una sentenza affrettata», ha detto Stefania Macchi, la sorella di Lidia Macchi. «Andremo avanti - ha aggiunto - Lidia non ce la restituirà nessuno, nemmeno questi trent'anni senza di lei». Atteso il ricorso del legale di parte civile, l'avv. Daniele Pizzi, contro l'assoluzione.

«Sono un po' stordita, sono molto contenta e ora andiamo a casa, siamo stanchi», è il commento di Patrizia Esposito, difensore di Stefano Binda. Le motivazioni della decisione della prima sezione della corte d'assise d'appello saranno rese note tra 90 giorni. Binda, presente in aula in una gabbia protetto dal vetro, è rimasto quasi immobile, come sotto choc, quando è stato pronunciata la sentenza: nessuna lacrima o frase rivolta ai presenti. Potrà tornare a casa dopo il ritorno nel carcere di Busto Arsizio (Varese) per le pratiche burocratiche.

Mercoledì 24 Luglio 2019, 19:40 - Ultimo aggiornamento: 24-07-2019 20:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La svolta è arrivata nel processo d'Appello contro Binda (nella foto qua sopra). Ex compagno di liceo di Lidia Macchi, Binda frequentava lo stesso gruppo di Comunione e liberazione ed era considerato dall'accusa l'autore di una lettera ritenuta la prova chiave del caso. La deposizione dell'avvocato Piergiorgio Vittorini ha però incrinato ogni certezza: «Un mio cliente mi ha detto di essere l'autore di quella missiva», ha detto davanti ai giudici. L'uomo, ha raccontato il penalista, si è presentato nel suo ufficio a febbraio 2017, un anno dopo l'arresto di Binda, liberandosi di quel macigno: «A oltre trent'anni il segreto mi sta lacerando l'anima, ho una famiglia, ho dei figli. Ho scritto io la lettera inviata alla famiglia di Lidia».«Verrà la morte e avrà i tuoi occhi», recitava la missiva, citando Pavese. Era il 10 gennaio 1987, giorno del funerale di Lidia, e a casa Macchi a Varese arrivò una busta anonima con quella lettera e un'ode struggente: «In morte di un'amica», era il titolo. Racconta i dettagli dell'omicidio della studentessa ventenne, massacrata nel bosco di Cittiglio con 29 coltellate.