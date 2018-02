Lite per una donna finisce a coltellate: indagati due giovani a Milano, uno è gravissimo

Sono entrambi indagati i due giovani che ieri sera, lunedì 19 febbraio, si sono accoltellati a Milano. Il più grave è un 37enne, colpito da un coltellata all'addome in via Bolivar e trasportato in condizioni gravi (codice rosso) all'ospedale Niguarda. L'altro ferito è un 23enne, raggiunto da una coltellata al volto.



La chiamata al 112 è arrivata da piazza Napoli poco dopo le 21, alcuni minuti dopo è arrivata la seconda richiesta da piazza Bolivar, dove è stato trovato il 37enne in fin di vita. La lite, secondo la polizia che indaga sul caso, è riconducibili a «motivi sentimentali», legati a una donna.



Il giovane che resta in osservazione all'ospedale Fatebenefratelli è stato indagato per tentato omicidio; il ferito più grave - è stato operato ed è in condizioni critiche in rianimazione - è indagato per lesioni gravissime e aggravate.

Martedì 20 Febbraio 2018, 09:51 - Ultimo aggiornamento: 20-02-2018 11:02

