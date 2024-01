Sara Caretto muore a Londra, era in vacanza con marito e figli: aveva 40 anni. Il malore improvviso poi la corsa in ospedale

Una morte incredibile che lascia davvero sgomenti. È unanime il commento degli abitanti di Marcon, il paese in provincia di Venezia dove abitava Sara Caretto, la quarantenne deceduta nei giorni scorsi a Londra mentre si trovava in vacanza con il marito, Danilo Ferraro, i loro tre figli di 17, 14 e 10 anni e in compagnia di alcune coppie di amici. Sulle cause del decesso, al momento, non si sa molto e il marito, raggiunto telefonicamente, non ha voluto dare alcuna informazione tanto è forte il dolore per ciò che è avvenuto. Di sicuro si è trattato di un fatto improvviso e del tutto inaspettato, visto che la famiglia era tranquillamente partita assieme ad altre persone per trascorrere in serenità alcune giornate di questo inizio d’anno nel cuore della metropoli londinese.

MALESSERE IMPROVVISO

S econdo quanto si è appreso la settimana scorsa la donna a vrebbe improvvisamente avvertito un malessere e sarebbe stata subito condotta in un ospedale della capitale britannica dove poi, nonostante le cure prestate dai sanitari, è deceduta. Alcune persone che la conoscevano e la frequentavano dicono che non c’era assolutamente nulla che potesse far presagire un epilogo così tragico, anche perché, a detta di tutti, Sara Caretto non accusava disturbi e quindi, almeno apparentemente, godeva di buona salute. Un fulmine a ciel sereno, dunque, che ha stroncato la vita ad una giovane mamma, che oltre al marito lascia tre figli minorenni. Sui social rimangono le immagini della famiglia unita al completo.

Malore sull'autostrada A14 durante il viaggio di lavoro: Luca Casagrande fa in tempo ad accostare ma muore. Aveva 45 anni

IL CORDOGLIO