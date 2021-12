Lorena e Antonella, a Centocelle i funerali delle sorelle morte a Roma in un incidente. «Abbiamo il cuore spezzato»

Due bare bianche sotto l'albero di Natale della parrocchia della Famiglia. Si stanno svolgendo i funerali a Centocelle delle sorelle Lorena e Antonella Flores morte all'alba di domenica su via Cilicia. L'auto guidata da Antonella ha preso il parapetto ed è andata a scontrarsi cobtro un albero. C'è il dolore composto dei genitori Louis e Maria, le maestre, le amiche di sempre, i cuori bianchi i palloncini e la bandiera della Bolivia. Il papa abbraccia tutti, la mamma piange in disparte.

Il parroco esordisce: «Abbiamo il cuore spezzato perché Antonella e Lorena non sono più con noi. Questo è l'ultimo saluto che gli diamo, siamo vicini al papà e alla mamma e chiediamo al Signore, perché? Chiediamo al Signore di accoglierle in Paradiso e che dia serenità a quanti volevano loro bene».

Sorelle morte a Roma, al vaglio telecamere e cellulare: non si esclude l'alta velocità

Sorelle morte a Roma, il dramma di Antonella e Lorena. L'ultimo sms: «Arriviamo»

Indagini sono ancora in corso sull'esatta dinamica dell'incidente in cui hanno perso la vita le due sorelle di 19 e 23 anni. Tornavano da una festa di laurea, poi erano passate in un locale infine avevano accompagnato un amico alla stazione Piramide. «Mamma per le cinque siamo a casa, tranquilla». Poi lo schianto.