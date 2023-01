Ludovico Di Meo, morto l'ex giornalista Rai e TeleMontecarlo. Aveva 62 anni, annunciò al Tg1 l'attentato alle Torri Gemelle

Ludovico Di Meo, il giornalista ex Rai e direttore generale di San Marino Rtv è morto stamattina a Roma. Ne dà notizia la tv di Stato della Repubblica del Titano. Aveva 62 anni. Nei giorni scorsi Di Meo era stato operato alle coronarie. Dimesso dall'ospedale e tornato a casa, si è sentito nuovamente male, probabilmente per motivi legate all'intervento. Inutili i soccorsi del personale sanitario.

Di Meo aveva iniziato a collaborare con Rai Uno nel 1985, prima con "Italia Sera", poi con "Unomattina". Dopo una breve esperienza a Telemontecarlo, torna al Tg1 dove nel 1995 diventa conduttore, annunciando l'attentato alle Torri gemelle dell'11 settembre 2001.

Nel 2002 arriva al Tg2, dove nel 2003 viene nominato caporedattore centrale e, nel 2008, vicedirettore. Dal 2009 al 2019 è vicedirettore di Rai Uno. Nel gennaio 2020, viene nominato direttore della direzione cinema e serie TV e gli viene affidata la responsabilità ad interim della Direzione Rai Due.

A settembre 2021 è stato indicato dal CdA della Rai come nuovo dg di San Marino Rtv, carica che ha ricoperto dal dicembre 2021. Il Presidente del Cda San Marino Rtv, Pietro Giacomini lo ricorda «per la disponibilità e competenza, sempre pronto a collaborare per il bene dell'emittente. Un grande dispiacere. Ci univa un rapporto di stima ed amicizia reciproca».

L'intera azienda si stringe attorno ai familiari e partecipa al loro dolore.

La commozione del mondo Rai

«Ludovico, che grande dolore la tua scomparsa, la tua allegria anche nei momenti difficili, a Sanremo la stima era diventata amicizia. Un uomo che aveva una parola sola, non ci sono altri come te. Un abbraccio alle tue ragazze ormai donne ed a tua moglie», scrive Lucio Presta. Commosso anche il ricordo di Simona Ventura su Twitter: «Ho perso un amico,un direttore,una persona meravigliosa.Non c’è stata telefonata a cui non abbia risposto,un evento a cui non abbia partecipato,una telefonata di incoraggiamento ad ogni nuova occasione.Siamo senza parole,io e Giovanni Terzi non ti dimenticheremo mai».

«Arrivederci Ludovico, amico mio. Mancheranno la tua allegria, le tue idee e il tuo entusiasmo. Il tuo ricordo vivrà nella nostra vita e nel nostro lavoro. Mi stringo con dolore e commozione attorno ai familiari e alla comunità di amici». Lo afferma il conduttore di Rai 2 Pierluigi Diaco, in merito alla morte di Ludovico Di Meo.

Marco Frittella lo ricorda così: «Ciao Ludovico, sei stato un amico prima che un collega, eri bravo, leale, allegro, positivo, sempre pronto a dare una mano. Ti perde la tua famiglia ma ti piange anche la tua famiglia della Rai e del

TgR dove hai cominciato e sei cresciuto insieme a noi.»

