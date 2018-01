Mafia, blitz in Sicilia: 56 arresti, c'è anche un sindaco. In due sfuggono alle manette

Lunedì 22 Gennaio 2018, 08:50 - Ultimo aggiornamento: 22-01-2018 10:15

Blitz all'alba, su disposizione della direzione distrettuale antimafia di Palermo, dei carabinieri diche hanno eseguito l'dei mandamenti di Cosa nostra agrigentina.L'inchiesta, la più imponente mai messa a segno nel territorio, ha disarticolato i «mandamenti» di Santa Elisabetta e Sciacca e ha colpito 16 «famiglie» mafiose. Coinvolti uomini d'onore anche delle province di Caltanissetta, Palermo, Enna, Ragusa e Catania. In carcere, tra gli altri, è finito, 37 anni, figlio dello storico capomafia di Santa Elisabetta Salvatore, da anni ergastolano al 41 bis. Scarcerato nel 2012 dopo aver scontato sei anni di prigione, Fragapane ha ricostituito e retto lo storico mandamento che comprende tutta l'area montana dell'agrigentino e i paesi di Raffadali, Aragona, S. Angelo Muxaro e San Biagio Platani, Santo Stefano di Quisquina, Bivona, Alessandria della Rocca, Cammarata e San Giovanni Gemini. Fragapane era poi stato riarrestato e nuovamente liberato la scorsa estate: attualmente era sorvegliato speciale. Nell'inchiesta sono coinvolti diversi familiari del padrino di Agrigento e capimafia a lui alleati. L'indagine è coordinata dal procuratore di Palermo Francesco Lo Voi, dall'aggiunto Paolo Guido e dai pm Gery Ferrara e Claudio Camilleri. Le accuse contestate vanno dall' associazione mafiosa, al traffico di droga, alla truffa, estorsione e a un'ipotesi di voto di scambio.«Ilveniva preteso anche dalleper la gestione degli immigrati richiedenti asilo». È quanto emerge dall'operazione antimafia della Dda di Palermo che all'alba ha portato in carcere 56 persone, tra cui il sindaco di San Biagio Platani.Tra gli arrestati nel maxi blitz che ha portato in cella oltre 50 tra boss e gregari della mafia di Agrigento, c'è anche il, paese della provincia. In manette, con l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa, è finitoeletto alle ultime amministrative. I pm della dda di Palermo gli contestano di avere concordato ledel 2014 con esponenti mafiosi di vertice del suo paese e fatto illecite pressioni nell'assegnazione di appalti.Due indagati sonoperché all'estero nell'ambito della maxioperazione antimafia eseguita all'alba di oggi dai Carabinieri del Comando provinciale di Agrigento che hanno eseguito 56 ordinanze. Si tratta di