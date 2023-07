È stato colto da un malore fatale mentre nuotava davanti allo stabilimento Eugenio. Il massaggio cardiaco e le manovre rianimatorie sono andate avanti per mezz’ora ma non sono bastate a salvargli la vita. Il buio della tragedia si è abbattuto nel tardo pomeriggio di ieri sulla spiaggia di Numana e ha strappato all’affetto dei suoi cari il 32enne osimano Lorenzo Ferri, ingegnere e padre di un bimbo piccolo. Aveva festeggiato il compleanno appena una settimana fa.

La ricostruzione

L’allarme è scattato poco prima delle 20, quando ancora il litorale era affollato di bagnanti. Stando a una prima ricostruzione, il 32enne si è sentito male mentre stava nuotando. Non vedendolo tornare a riva, la compagna Giovanna ha lanciato l’allarme. E subito, individuato il corpo, si sono tuffati in acqua i bagnini. Nel frattempo, si è attivata la task force del 112, che ha inviato sul posto l’eliambulanza partita da Torrette e l’equipaggio della Croce Bianca di Numana. A supporto è arrivata anche l’idroambulanza della Croce rossa, in partenza del porticciolo. Il medico si è calato con il verricello dall’elicottero. Quando il corpo del 32enne è stato portato a riva, sono iniziate le manovre rianimatorie. Incessanti. Ma il cuore del giovane ingegnere non è purtroppo ripartito. In spiaggia, durante il tentativo di salvarlo, sono arrivati anche altri familiari e gli amici.

Straziante l’immagine del papà Franco, segretario generale Erap Marche, che urlava davanti al tentativo dei soccorritori di salvargli la vita. Sotto choc i bagnanti e i frequentatori dello stabilimento, dove in pratica la famiglia dell’ingegnere era solita trascorrere parte dell’estate. «È stata una scena terribile, non c’è stato nulla da fare, è stato straziante» ha detto un bagnante.



I sogni infranti

Il 32enne si sarebbe dovuto sposare con la sua Giovanna il prossimo dicembre, il coronamento di un amore che due anni fa aveva portato nelle loro vite il dono di un bambino meraviglioso. Lorenzo era appassionato a 360 gradi di sport: amava quelli acquatici, come il surf, ma anche il tennis e il calcio, tanto da essere tesserato quattro anni fa con l’Osimo Five nel ruolo di centrocampista. Lavorava nello studio del geometra Mauro Palazzo, futuro suocero. A piangerlo senza fine la mamma Pamela, commerciante di Sirolo, e i fratelli Giovanni e Leonardo. I funerali verranno fissati nelle prossime ore.