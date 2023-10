LIDO (VENEZIA) - Stava consegnando la spesa a domicilio, improvvisamente si è accasciato al suolo ed è morto davanti agli occhi sgomenti di alcune persone e dei clienti che stava servendo. Il dramma nella giornata di venerdì. Ieri al Lido non si parlava d’altro la tragica notizia si è diffusa rapidamente. Stroncato da infarto, purtroppo, per lui non c’è stato nulla da fare. È morto così, mentre stava lavorando al Lido, Massimiliano Salinetti, 49 anni, romano di nascita, molto conosciuto nell’isola dove viveva da alcuni anni e abitava nella zona di Città Giardino.

GENTILE E PROFESSIONALE

Salinetti lavorava come autista, per conto di una ditta esterna, che offre il servizio anche per il supermercato “Conad City Lido” in Gran Viale, punto di riferimento per centinaia di clienti ogni giorno. Proprio in questo ruolo si era fatto conoscere e apprezzare, per la sua puntualità, gentilezza e professionalità da tanti utenti. Un servizio prezioso, il suo perch é riusciva ad aiutare tante persone, anziani e utenti che altrimenti non riuscirebbero a fare la spesa. Salinetti guidava in tutto il Lido e se necessario, anche a Pellestrina. Dalla Conad lo ricordano tutti come una persona gentile e disponibile.

