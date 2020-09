Fuori strada con la moto: muore a 64 anni lungo la E45

TODI - Incidente mortale nella serata di domenica. Nella zona di Casigliano, per cause ancora in fase di accertamento, il conducente di una moto ha improvvisamente perso il controllo del mezzo uscendo fuori strada: per l'uomo, 64 anni residente in provincia di Terni, non c'è stato nulla da fare nonostante la velocità dei soccorsi.



Sul posto sono infatti subito intervenuti il personale del 118, le squadre Anas e la polizia stradale per le operazioni di soccorso, per gli accertamenti della dinamica e per ripristinare in piena sicurezza la circolazione nel più breve tempo possibile. Come detto, tutte le procedure per rianimare il motociclista si sono rivelate inutili. Nessun altro mezzo risulta coinvolto.