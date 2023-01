Maltempo. Neve a Bologna, emergenza Marche. i sindaci: «Evitare spostamenti». Ghiaccio in aeroporto, in ritardo i voli da Cagliari

Neve da Nord a Sud e scuole chiuse. La sciabolata artica per ora non lascerà l'Italia, che dovrà ancora fare i conti con pioggia, temperature piu fredde e anche tanta neve. I grandi movimenti a scala emisferica stanno favorendo l’arrivo di correnti di aria fredda in discesa dal Nord Europa, quasi senza soluzione di continuità e ciò determinera ancora possibili sorprese nevose su molte delle nostre regioni.