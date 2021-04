Addio Sandra, mamma di due bimbi stroncata dal male a soli 44 anni

BORGO VALBELLUNA - Ha lottato come una leonessa per cercare di sconfiggere quel terribile male che l'aveva colpita e che voleva portarla via dai suoi due bambini. Ma ieri, Sandra Fratta, si è arresa. Aveva solo 44 anni. Sandra Fratta abitava a Nave di Mel con il marito Alex Monestier e con i due figli di 7 e 10 anni. Famiglia conosciuta nella zona, sempre gentile e disponibile. Tutti ritraggono Sandra come una donna solare e allegra, che...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati