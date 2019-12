Genova, mamma muore a 25 anni durante il parto all'ospedale: il neonato lotta per la vita

Morta di parto pochi giorni dopo Natale. Una mamma di appena 25 anni, affetta da una patologia cronica e gravissima, è morta il 27 dicembre in sala operatoria all'ospedale San Martino di Genova dove ha messo al mondo il suo bambino. Il piccolo è stato trasferito all'ospedale Gaslini mentre la mamma è al nosocomio genovese Galliera.

Si è trattato di un caso molto complesso, viste le condizioni della mamma. In sala operatoria i medici hanno fatto il possibile per salvare la vita di tutti e due, ma non è stato possibile, come riporta anche il Secolo XIX. La mamma è peggiorata in modo repentino, come riporta il direttore di anestesia e rianimazione del San Martino. La giovane donna avrebbe avuto urgente bisogno di un trapianto, ma vista la gravidanza non è stato possibile.

Il bambino è nato alla 26esima settimana, è strettamente monitorato perché nato particolarmente prematuro, ma i medici stanno facendo il possibile perché, almeno lui, possa sopravvivere a questo dramma di Natale.

