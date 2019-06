Marcello De Vito, la sorella attacca la Procura di Roma: «Da 90 giorni è in carcerazione preventiva: così è tortura»

Martedì 18 Giugno 2019, 14:48 - Ultimo aggiornamento: 18-06-2019 16:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tre mesi fa l'arresto diper l'inchiesta sulle presunti tangenti sul nuovo stadio della Roma. Al 90° giorno di carcerazione preventiva la sorella Francesca dell'ex presidente del consiglio comunale di Roma si è rivolta alla procura della caputale con un duro post pubblicato sulla sua pagina facebook: “Di tanti corrotti, stupratori, assassini, mandati agli arresti domiciliari, o lasciati sui loro scranni, solo a lui è stato riservato un trattamento speciale”. E conclude: “E' una tortura”.Il testo del post: “Oggi sono 90 giorni... In Italia è consentita la carcerazione preventiva durante le indagini in tre casi: pericolo di fuga e conseguente sottrazione al processo ed alla eventuale pena, pericolo di reiterazione del reato, pericolo di turbamento delle indagini. Differentemente si chiama tortura. Di tanti corrotti, stupratori, assassini, mandati agli arresti domiciliari, o lasciati sui loro scranni, solo a lui è stato riservato un trattamento "speciale". Questo non può essere un caso personale ma una "vicenda giudiziaria".