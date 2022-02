Marco Castellano, l'ex istruttore di “Amici” condannato a otto anni: ha violentato tre donne

Marco Castellano è stato condannato a otto anni di reclusione. L'ex trainer di «Amici», 49 anni, è ritenuto colpevole di tre casi di violenza sessuale, risalenti al biennio tra il 2016 e il 2018, e di cessione di stupefacenti a due delle vittime. Secondo le accuse, stordiva le donne con un narcotico sciolto nel caffé, poi le violentava e quando si ribellavano le minacciava di diffondere il video hot del loro rapporto. La sentenza è stata pronunciata dai giudici della quinta sezione penale.

Roma, ex personal trainer di Amici faceva prostituire clienti: insulti su Fb: rimosso il profilo

Marco Castellano condannato per violenza sessuale

Castellano era istruttore di fitness in una palestra nel quartiere Portuense, a Roma, e proprio all'interno del suo ufficio - fa sapere la Procura - violentava le donne e poi le minacciava. Nel 2020, prima di essere rinviato a giudizio nell'ambito del procedimento per il quale ha ricevuto l'ultima condanna, aveva patteggiato quattro anni di reclusione con l’accusa di induzione alla prostituzione.

I casi sono emersi dopo l'arresto del trainer nel 2018, quando era finito in manette per la gestione di un giro di prostituzione. A quel punto le tre vittime di abusi, sicure che i loro video non sarebbero stati divulgati, hanno denunciato Castellano.

Chi è Marco Castellano

«Sono il segreto del successo dei ragazzi di Amici», diceva Marco Castellano, intervistato quando insegnava nella scuola più famosa della televisione italiana. L'ultima partecipazione risale al 2009, quando in gara c'erano anche Emma Marrone e Stefano De Martino. Il suo ruolo era aiutare i ragazzi a rimettersi in forma. Nel 2004 aveva partecipato anche al programma «Volere o volare», sempre su Mediaset. Poi, dopo aver lasciato il mondo dello spettacolo, aveva lavorato in diverse palestre a Roma. L'ultima, quella degli stupri, si trovava nel quartiere Portuense. Castellano, oggi 49enne, era stato anche arrestato per la gestione di un giro di squillo ed era stato inondato di insulti sui social, che l'avevano costretto a chiudere i profili. Incontrava le ragazze nel suo ufficio nel quartiere Gianicolense. É stato colto sul fatto, mentre riscuoteva i soldi da una delle vittime.