Pantani, sella con il marchio del "Pirata" venduta su Ebay: la mamma del ciclista denuncia

Imprenditore ciociaro mette in vendita su Ebay una sella per bicicletta marcata "Sella Italia Srl". e finisce nel mirino della procura per contraffazione di marchio. A presentare la denuncia la mamma del "Pirata" Marco Pantani, il famoso ciclista morto prematuramente.

Il motivo? Quella sella presentava tre marchi comunitari che la donna aveva registrato insieme al marito, collegati alle attività promozionali relativi all'immagine del figlio. Nello specifico su questa sella c'erano tre marchi che non potevano figurare perché la donna non aveva dato alcuna autorizzazione ad apporli. Da qui la denuncia per contraffazione. Il venditore si è difeso sostenendo di essere all'oscuro del fatto che si trattasse di marchi depositati.

A seguito degli elementi raccolti, il pubblico ministero ha chiesto l'archiviazione del procedimento. La mamma di Marco Pantani, però, si è opposta e il prossimo 18 gennaio il giudice delle indagini preliminari del tribunale di Frosinone dovrà pronunciarsi. L'Imprenditore sarà difeso dall'avvocato Giuseppe Dell'Aversano .