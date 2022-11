Mariacristina Masocco, 26 anni, precipita e muore in montagna: travolta dalla caduta di sassi sulle Alpi Feltrine

Poco prima delle 16 il 118 è stato allertato dai tre compagni di una ragazza precipitata sulle Alpi Feltrine sopra la Val Canzoi. Da una prima ricostruzione i 4 amici, due ragazzi e due ragazze, stavano scendendo dalla Punta del Comedon verso Passo del Comedon, quando i tre che erano più indietro hanno sentito un urlo e rumore di sassi e non hanno più visto Mariacristina Masocco 26enne di Feltre (Belluno) che li precedeva sul tracciato roccioso, con passaggi di secondo grado, e non rispondeva ai loro richiami.

I soccorsi

L'elicottero del Suem dopo aver perlustrando il versante della montagna ha individuato il corpo senza vita della ragazza a circa 2mila metri di quota. In supporto alle operazioni, l'eliambulanza è scesa a imbarcare un tecnico del Soccorso alpino di Feltre. A scadenza effemeridi, i soccorritori hanno subito imbarcato i tre compagni per trasportarli a valle a Soranzen. Per evitare i rischi legati a manovre su terreno ripido e ghiacciato ormai buio, l'eliambulanza è dovuta rientrare e la salma di Mariacristina verrà recuperata alle prime luci del giorno.