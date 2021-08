Marinaio di Lanciano trovato morto a Brindisi sulla nave militare: al suo fianco una pistola e un bossolo

La procura di Brindisi indaga sulla morte di un marinaio volontario in servizio sulla nave staffetta ancorata in porto. Ieri mattina prima delle 7 il marinaio Giuseppe Gelsomino 21 anni, residente con la famiglia a Lanciano, è stato trovato privo di vita ucciso da un colpo di arma da fuoco alla testa, il cui bossolo è stato ritrovato non distante dal corpo. L'arma non era in dotazione al marinaio . La Procura non esclude nessuna ipotesi,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati