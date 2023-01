Matteo Messina Denaro, il tumore che lo ha costretto al ricovero in una clinica di Palermo

Matteo Messina Denaro aveva un tumore. Si trovata all'interno della Clinica La Maddalena di Palermo quando è stato arrestato. Nell'ambito delle indagini coordinate dalla procura della Repubblica del capoluogo della Sicilia, i militari l'hanno fermato in una struttura sanitaria dove si era recato per sottoporsi a delle terapie cliniche. Lo ha detto il comandante dei carabinieri del Ros, Pasquale Angelosanto.

Matteo Messina Denaro come sta, i gravi problemi di salute

Per non essere riconoscibile, si racconta che il boss della mafia era stato sottoposto a un intervento chirurgia plastica al volto. C'è poi chi dice che si sia fatto rimodellare anche i polpastrelli, per cancellare le impronte digitali. Inoltre, un informatore ha detto anche che il boss ha gravi problemi di salute: non ci vede quasi più ed è in dialisi.

Le rivelazioni di Gaspare Spatuzza

"So un particolare, in cui Matteo Messina Denaro ha subito un intervento agli occhi a Messina... In questa vicenda era coinvolto Nino Mangano... Messina Denaro all’epoca si andò a curare sotto il nome di Giorgio Pizzo, un uomo del nostro gruppo, della famiglia di Brancaccio. Andò a curarsi a Messina sotto il controllo di Nino Mangano...", scrivono su stampalibera.it.