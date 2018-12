Matteo Salvini, ex suocero tenuto in ostaggio e rapinato in casa a Milano: «Bottino ingente»

Venerdì 14 Dicembre 2018, 21:59 - Ultimo aggiornamento: 14-12-2018 22:29

, ieri sera, a Miano,. I banditi non hanno commesso violenze ma. Il padrone di casa,, padre dell'ex moglie del leader della Lega, è stato in ostaggio dei rapinatori per circa un'ora insieme a una governante. Le indagini sono condotte dalla squadra mobile della Polizia di Stato.Secondo quanto si è appreso, intorno alle 22, quando la donna è rientrata nell'abitazione, i rapinatori, tre uomini incappucciati, l'hanno sorpresa costringendola ad aprire la porta. Ieluzzi e lasono stati minacciati, ma non aggrediti, e tenuti in ostaggio per un'ora abbondante. I banditi alla fine sono fuggiti, dicendo loro di non seguirli, con preziosi e contanti, per un valore che, secondo indiscrezioni non confermate, potrebbe aggirarsi intorno al milione di euro. Ieluzzi è una persona conosciuta, negli anni '70 icona dello stile, titolare di unoin centro a Milano e anche commerciante di orologi di alto livello.