Problemi economici e di salute. Una condizione esistenziale divenuta insopportabile, al punto da spingerlo a chiedere aiuto a Beppe Grillo. Ma alla fine l'imprenditore di 47 anni assediato dalla crisi economica non ha retto più, e nella mattinata di venerdì si è tolto la vita a Vado Ligure, dandosi fuoco con la benzina. Il giorno dopo la vittoria elettorale del comico genovese, l'uomo andò fin sotto casa di Grillo per incontrarlo e davanti alle telecamere dei reporter raccontò il periodo difficile che stava attraversando. Grillo ha parlato di lui in un comizio citando un imprenditore colpito dalla crisi.

Martedì 18 Dicembre 2018, 12:07 - Ultimo aggiornamento: 18-12-2018 13:10

