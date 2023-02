Meteo, arriva il caldo: con l'anticiclone di San Valentino temperature fino a 20 gradi. Le previsioni

L'anno scorso il San Valentino regalò una bella nevicata fino in pianura al Nord, quest'anno invece ci aspetta l'esatto opposto di quello che può offrire l'inverno. Secondo 3bmeteo, una poderosa rimonta anticiclonica di matrice sub tropicale che ha posizionato i suoi massimi sul Centro-Nord Europa sta interessando tutta Italia ad eccezione di una piccolissima parte del sud che ancora risente di una leggera instabilità legata al flusso freddo da Est.

La parola anticiclone in inverno non è sinonimo di bel tempo, spesso infatti accade di avere condizioni meteo prevalentemente soleggiate ma anche tanta umidità nei bassi strati e quindi formazioni nebbiose nelle valli durante le ore più fredde, nuvolosità bassa ed estesa su lunghi tratti di costa, ristagno di inquinanti e forti inversioni termiche.

Come sarà il tempo tra martedì 14 e mercoledì 15?

Questa volta però l'alta pressione garantirà tempo soleggiato praticamente ovunque sull'Italia con qualche annuvolamento più consistente sul Salento e tra Sicilia e Calabria, in particolare sul versante tirrenico, ma senza fenomeni.

Da segnalare qualche banco di nebbie nelle ore più fredde sulla Pianura Padana. Clima mite con temperature ben oltre la media del periodo. Massime ovunque comprese tra 13 e 17°C (con vette che toccheranno anche i 20°C), minime ancora freddine, specie al Centro-Nord con valori tra 0 e 5°C. Aumento termico che si avvertirà maggiormente in montagna. Zero termico oltre i 2500m.





▶ Vediamo invece la possibile tendenza #meteo per il #weekend. Primi segnali di cambiamento? ⬇https://t.co/b7qt9Dl59k — 3B Meteo (@3BMeteo) February 13, 2023

Questa situazione di blocco andrà avanti per alcuni giorni, anche se da metà settimana soprattutto da giovedì deboli infiltrazioni di correnti umide occidentali riusciranno a portare qualche annuvolamento sulle regioni tirreniche, in questo frangente avremo cieli più grigi e non escludiamo anche qualche pioviggine.