Liguria, allerta meteo: scuole chiuse, Comune di Genova: «Pronti a bloccare aree della città»

Liguria in particolare per via delle possibili cumulate intense e per il rischio di innalzamento rapido del livello dei torrenti. Arpal, il centro meteo della Regione Liguria, ha aggiornato l'allerta meteo che sul settore centrale, tra genovesato e savonese, resterà arancione fino alle 20 di oggi per poi salire al livello rosso fino alle 15 di domani. Occhi puntati sul centro dellain particolare per via delle possibili cumulate intense e per il rischio di innalzamento rapido del livello dei torrenti. Meteo , sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende quello diffuso ieri.



Scuole chiuse domani

La Spezia le lezioni si terranno in asili, elementari e medie, mentre resteranno chiusi gli istituti superiori. Scuole regolari a Santo Stefano Magra e Porto Venere con eccezione nella frazione Le Grazie. In provincia di Non solo nella provincia di Savona e nel Genovese, le scuole domani con la Liguria in allerta meteo rossa al centro e arancione a Ponente e Levante resteranno chiuse quasi ovunque. Nella provincia di La Spezia , nonostante qui l'allerta sia arancione le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse quasi ovunque. Nel comune dile lezioni si terranno in asili, elementari e medie, mentre resteranno chiusi gli istituti superiori. Scuole regolari a Santo Stefano Magra e Porto Venere con eccezione nella frazione Le Grazie. In provincia di Genova chiuse scuole, parchi e cimiteri a Santa Margherita Ligure, Rapallo, Sestri Levante, Lavagna per citare i comuni più importanti, tutti in allerta arancione. Va contro corrente il sindaco di Imperia Claudio Scajola: qui, con allerta arancione, scuole aperte rispetto alle chiusure di quasi tutti gli altri comuni imperiesi. Ma l'istituto Ruffini di Imperia ha deciso di rimanere chiuso ugualmente.

Genova pronta al peggio. Nel caso in cui Genova durante l'allerta meteo rossa fosse colpita da una «bomba d'acqua come nel 2014» il Comune è pronto a bloccare il transito a chiunque in alcune zone della città in mezzora. È la nuova sperimentazione, denominata 'dry-run', annunciata dal sindaco Marco Bucci durante un incontro con i giornalisti nel centro della Protezione civile. In caso di allarme per esondazione di un torrente, alcune zone di Genova d'ora in avanti saranno interdette a chiunque. Ad esempio nel caso in cui il livello del torrente Bisagno arrivasse a 80 centimetri dalla piena. Ci sono 11 auto dei vigili dotate di megafono pronte a intervenire già da stanotte. Durante l'allerta rossa la metropolitana andrà da Brin a De Ferrari, la stazione di Brignole resterà chiusa al pubblico. Domani resteranno chiuse tutte le scuole del Comune di Genova.

«Ci attendiamo una perturbazione importante e lenta», come ha spiegato l'assessore regionale ligure alla Protezione Civile, Giacomo Giampedrone, annunciando l'innalzamento dell'allerta



Pigna, 15 evacuati. Sono salite a 15 le persone evacuate precauzionalmente a causa del maltempo di queste ore, nel comune di Pigna, in val Nervia, nell'entroterra imperiese. Lo comunica la Regione Liguria: dopo le prime due persone evacuate nel primo pomeriggio, il sindaco, in accordo con la Protezione Civile, ha disposto l'evacuazione di altri 13 abitanti che sono stati ospitati temporaneamente in un agriturismo. Il ruscello che passa accanto all'abitato, ingrossato per le piogge intense, sta trascinando massi di grandi dimensioni che minacciano l'integrità delle case. Nessun danno registrato finora: il provvedimento è stato preso in via precauzionale. La situazione è in continua evoluzione e monitorata dalla Protezione Civile.



Il resto d'Italia. Allerta arancione sulla Lombardia settentrionale e sui bacini nord piemontesi, oltre che sul resto dei bacini della Liguria. Allerta gialla, infine, sull'Emilia-Romagna occidentale, sulla Toscana nord-occidentale, sulla Lombardia occidentale, sui bacini centro occidentali e orientali del Piemonte e sulla Valle d'Aosta orientale. Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull'Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all'evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it), insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo.

Domenica 20 Ottobre 2019, 17:25 - Ultimo aggiornamento: 20-10-2019 20:29

