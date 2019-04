Meteo, esplosione di caldo nella settimana santa fino a Pasqua. A Pasquetta tempo incerto

Domani avremo anche qualche nota d'instabilità sull'estremo Nord Ovest per effetto della coda di una perturbazione atlantica. Nel contempo, avanza una figura di alta pressione di origine sub tropicale, la quale, conquisterà il nostro Paese soprattutto fra mercoledì 17 e giovedì 18 aprile. Da tale data, attendiamoci una vera e proprio esplosione di caldo con tempo che diverrà via via sempre più stabile, soprattutto da giovedì, con le temperature pronte a subire un forte e deciso aumento su tutto il Paese. Domani avremo anche qualche nota d'instabilità sull'estremo Nord Ovest per effetto della coda di una perturbazione atlantica. Nel contempo, avanza una figura di alta pressione di origine sub tropicale, la quale, conquisterà il nostro Paese soprattutto fra mercoledì 17 e giovedì 18 aprile. Da tale data, attendiamoci una vera e proprio esplosione di caldo con tempo che diverrà via via sempre più stabile, soprattutto da giovedì, con le temperature pronte a subire un forte e deciso aumento su tutto il Paese.

Salvo sorprese, il sole e il caldo, ci accompagneranno sicuramente fino a tutta la giornata di sabato 20 aprile e molto probabilmente anche per il giorno di Pasqua. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it per il seguito invita a porre l'attenzione alla vicina Spagna, dove un minimo di bassa pressione comincerà a muovere il suo centro motore verso est e dunque verso l'Italia con l'intento di riservarci davvero una grande sorpresa dentro all'uovo di Pasqua, ma soprattutto per Pasquetta.



Il tempo, infatti, potrebbe tornare ad assumere connotati di forte instabilità con il ritorno delle piogge e dei temporali sparsi anche se in un contesto di forte variabilità. Insomma, per alcune zone del Paese ci sarà bisogno dell'ombrello mentre in altre aree d'Italia si potrà godere di tempo più clemente.

Lunedì 15 Aprile 2019, 11:06 - Ultimo aggiornamento: 15-04-2019 11:39

