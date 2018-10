Maltempo, barche contro gli scogli e tir ribaltati in Salento

Lunedì 29 Ottobre 2018, 13:16 - Ultimo aggiornamento: 29-10-2018 16:39

Le fortissime raffiche di vento che stanno spazzando via l'intera penisola salentina, stanno provocando seri danni a diversi diportisti e non solo a loro. A Porto Cesareo tra ieri ed oggi il vento e le mareggiate hanno causato la rottura degli ormeggi, peraltro rinforzati dopo gli allerta meteo delle ultime ore, a diverse imbarcazioni anche di grosse dimensioni ancorate nelle darsene o nel porto vecchio della nota località turistica dello Jonio. Le raffiche, che sono di portata pari a circa 50/60 chilometri orari, e il moto ondoso completano uno spettacolo che attira decine di curiosi inermi di fronte alla deriva di alcuni Yatch e persino di un veliero. Non è andata meglio ad un grosso autotreno di passaggio lungo la Riviera di Ponente in direzione di via dei bacini.Il grosso mezzo proprio per evitare le auto dei curiosi assiepatisi lungo il costone roccioso per gustarsi lo spettacolo del mare in tempesta e le onde che sbattevano sugli scogli le barche, si è ribaltato a causa dello smottamento del terreno.