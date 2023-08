Tromba d'aria a Baia Domizia, rinviato il concerto di Gigi D'Alessio

Gigi D'Alessio avrebbe dovuto cantare questa sera all'Arena dei Pini di Baia Domizia, ma il maltempo ha costretto a rinviare il concerto a giovedì 10 agosto. I biglietti acquitati per il concerto di venerdì 4 agosto restano comunque validi.

Decisione presa in accordo con gli organizzatori e lo staff dell'artista. Era infatti tutto pronto per l'esibizione del cantante partenopeo quando un'improvvisa tromba d'aria ha coinvolto l'Arena dei Pini. La pioggia, il forte vento e la sabbia alzata dalle raffiche hanno costretto i tantissimi fan già presenti ad abbandonare i propri posti e cercare rifugio. Dopo circa mezz'ora però è arrivata l'ufficialità del rinvio del concerto. A comunicare la decisione è stato il sindaco di Cellole Guido Di Leone. "Concerto di Gigi D’Alessio rimandato al 10 Agosto. Ci dispiace tanto", ha dichiarato il primo cittadino che ha poi invitato tutti i presenti a rientrare a casa con prudenza. Da subito infatti si sono create lungo il percorso che collega l'Arena dei Pini alla Domiziana lunghe code.

Lo stesso destino era toccato, lo scorso anno, ai Pinguini Tattici Nucleari. Il tour estivo della band bergamasca aveva fatto tappa a Baia Domizia l'11 agosto.

Nessuna allerta era stata diramata, quindi davanti al palco dell’Arena dei Pini si erano radunate migliaia di persone per assistere al live che in poche settimane aveva registrato sold out. Anche in quel caso un forte nubifragio aveva colto di sorpresa la band e il pubblico. In quella occasione però la data non fu recuperata poichè la band aveva già iniziato l'esibizione.