Il Lotto premia il Casertano, vinti oltre 100mila euro a Maddaloni e S. Maria Capua Vetere

Il Lotto premia la provincia di Caserta con vincite complessive per oltre 100mila euro. Le giocate fortunate a Maddaloni e a Santa Maria Capua Vetere. In Campania si sono registrate vincite complessive per oltre 220mila euro.

A Maddaloni un fortunato giocatore ha centrato un colpo da oltre 74mila euro, mentre a Santa Maria Capua Vetere va un terno secco (17-22-90 su Napoli) da 45mila euro.

Lo stesso terno da 45mila euro è stato centrato a Torre Annunziata, in provincia di Napoli. Doppietta a Villaricca, sempre in provincia di Napoli, con una vincita da 33.750 euro e una da 22.500 euro. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 9,2 milioni di euro dall'inizio dell'anno, per un totale di 678,9 milioni di euro dall'inizio dell'anno.