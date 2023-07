Lotto Caserta, indovina la cinquina del Simbolotto e vince più di 32mila euro

Campania a segno grazie al Lotto.

Nell’estrazione di giovedì 29 giugno, come riporta Agipronews, la vincita più alta è stata registrata a San Felice a Cancello, in provincia di Caserta, dove un fortunato giocatore ha indovinato la cinquina del Simbolotto aggiudicandosi più di 32mila euro.

A questa si aggiunge una vincita da 19.500 euro centrata a Eboli, in provincia di Salerno, con tre ambi e un terno sulla ruota di Cagliari.

L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per poco più di 4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale che sfiora i 565 milioni in questo 2023.