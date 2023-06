Lotto, Campania baciata dalla fortuna: vincite per 110 mila euro

Campania a segno con il Lotto. Nel concorso di sabato 24 giugno, come riporta Agipronews, da segnalare due vincite per un totale di 110 mila euro a Colliano, in provincia di Salerno, centrata una vincita del valore di 65.500 euro, arrivato con la combinazione 25-42-45 sulla ruota di Napoli, mentre ad Arzano, in provincia di Napoli, è stato messo a segno un terno da 45 mila euro sulla ruota di Napoli. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 8,3 milioni di euro, per un totale di 555 milioni da inizio anno.