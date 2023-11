Cadavere carbonizzato nell'auto a Baia Domizia, fermato un anziano di 84 anni

Svolta nel giallo del cadavere trovato carbonizzato in aperta campagna a Baia Domizia. Durante la notte, i carabinieri della compagnia di Sessa Aurunca hanno fermato un uomo di 84 anni di Cellole, un ex operaio di Carano di Sessa Aurunca - in pensione - accusato di omicidio e distruzione di cadavere.

La vittima era Pietro Caprio, insegnante di educazione fisica a Minturno. A incastrare il presunto omicida - difeso dall'avvocato Gabriele Galllo - sono state le telecamere pubbliche del Comune di Cellole che hanno inquadrato le due auto - di Caprio e dell'anziano - entrare nella radura. Ne è poi uscita solo una, la Fiat Palio grigia dell'anziano. L'uomo ha però - in caserma - negato di essere l'assassino di Caprio.