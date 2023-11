L'allarme è scattato per un'auto data alle fiamme, ma quando i carabinieri si sono recati sul posto in via Pietre bianche in località Baia Domizia a Cellole, nel Casertano, si sono trovati di fronte una scena diversa: nella vettura c'era un cadavere bruciato.

Sul posto è stata chiamata d'urgenza la squadra speciale della scientifica dei carabinieri.