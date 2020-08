Meteo, nel weekend torna il grande caldo con punte fino a 37 gradi: ecco quanto durerà

Ultimo aggiornamento: 13:59

Dopo la brevecon piogge torrenziali la colonnina di mercurio tornerà a salire. Un nuovo promontorio diè pronto a portare unau tutto il Paese, come riporta il Meteo.it, con il ritorno non solo della stabilità atmosferica ma con temperature molto elevate.Già dalla giornata di oggi le temperature inizieranno ad aumentare in particolare sulla Sardegna dove sono attese punte massime fin verso i 34-35°C durante le ore pomeridiane. Valori compresi tra 28 e 32°C invece sulle regioni del Centro Nord, qualche grado in meno invece al Sud a causa di forti venti. Sabato aumenteranno le temperature anche al Centro Nord con con punte intorno ai 35-36° destinate ad aumentare di qualche grado nella giornata di domenica.Torna il caldo, ma per ora non come quello vissuto fino a qualche giorno fa visto che resterà molto bassa l'umidità su tutto il paese. La situazione dovrebbe restare stabile per tutta la settimana, solo nel weekend di Ferragosto in alcune aree si potrebbe assistere a qualche temporale passeggero al Nord con un conseguente abbassamento delle temperature.