Migranti, le rotte delle Ong che incrociano il racket degli scafisti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 5 Gennaio 2019, 08:19 - Ultimo aggiornamento: 05-01-2019 08:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nessuna autorizzazione all'attracco: finisce così il quattordicesimo giorno in mare per i 49 migranti sulle navi delle Ong tedesche Sea Watch e Sea Eye. E i malumori a bordo iniziano a essere sempre più intensi: uno dei migranti ieri si è gettato in acqua per tentare di raggiungere a nuoto le coste maltesi. Un'impresa impossibile: dopo poche bracciate è tornato sull'imbarcazione umanitaria. Le polemiche continuano per la perseveranza negli interventi irregolari delle Ong che, pur battendo bandiere di...