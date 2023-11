Milano, accoltellato (8 volte) nella notte da 3 minorenni: 21enne gravissimo portato in ospedale

Notte di sangue a Milano. Due ragazzi feriti, uno in modo gravissimo, e tre minorenni arrestati per tentato omicidio: è il risultato della violenta aggressione avvenuta questa notte in corso Como, nel cuore della movida milanese. Gli agenti delle volanti della questura sono intervenuti intorno alle 2.30 all'altezza del civico 5, dove era stata segnalata l'aggressione a dei ragazzi da parte di una decina di giovani nordafricani. Giunti sul posto, i poliziotti hanno raccolto le testimonianze degli amici dei due feriti, un italiano di 22 anni ferito alla mano trasportato in codice verde all'ospedale Fatebenefratelli e poi dimesso e un 21enne italiano che, colpito da otto coltellate, è stato trasportato in codice rosso presso lo stesso ospedale con un polmone collassato.

Grazie alle descrizioni fornite, gli agenti del commissariato Garibaldi-Venezia, impegnati nel servizio di controllo territorio tra porta Venezia e corso Como, hanno individuato tre minorenni, di cui uno con gli abiti sporchi di sangue, ritenuti responsabili dell'aggressione e riconosciuti dagli amici delle vittime: si tratta di un 16enne italiano e di due marocchini di 16 e 17 anni.