Un salvadoregno di 23 anni è stato aggredito a calci e pugni da un gruppo di tre persone a bordo dell'autobus della linea 91, a Milano, perché aveva chiesto di abbassare la voce per poter parlare al telefono. È accaduto alle 2.45 della notte scorsa. Il sudamericano ha spiegato alla polizia che stava rientrando a casa ed era impegnato in una conversazione al cellulare quando ha chiesto ai presenti di abbassare i toni. La risposta dei tre - descritti come filippini - è stata un'aggressione che gli ha provocato alcune contusioni. Il 23enne è stato accompagnato in condizioni non preoccupanti all'ospedale San Carlo.

Sabato 14 Luglio 2018, 14:22 - Ultimo aggiornamento: 14-07-2018 15:41

