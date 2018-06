Non si chiude la vicenda giudiziaria dell'Expo. La Procura generale di Milano dovrebbe depositare nelle prossime ore il ricorso contro il proscioglimento del sindaco di Milano ed ex commissario unico di Expo, Giuseppe Sala, per l'accusa di abuso d'ufficio per l'affidamento diretto, senza gara, alla Mantovani spa della fornitura di 6mila alberi per arredare il sito espositivo. Il proscioglimento con la formula «perché il fatto non sussiste» era stato deciso in fase di udienza preliminare dal gup Giovanna Campanile, lo scorso 29 marzo.



Da quanto si è saputo, il ricorso della Procura generale è pronto e potrebbe essere depositato già domani (il termine scade mercoledì) alla Corte d'Appello che, dopo una recente riforma, si occupa di queste impugnazioni prima in carico alla Cassazione. Giudici d'appello che poi dovranno decidere se confermare il proscioglimento o mandare a giudizio anche per quest'accusa Sala, già a processo per il reato di falso per la presunta retrodatazione di due verbali della commissione giudicatrice dell'appalto per la Piastra dei Servizi.

Lunedì 11 Giugno 2018, 19:13 - Ultimo aggiornamento: 11-06-2018 19:20

