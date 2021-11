Milano, verso l'obbligo di mascherine all'aperto (in luoghi affollati): lettera del prefetto ai sindaci

Una lettera al sindaco Beppe Sala e a tutti i sindaci dell'hinterland è stata inviata dal prefetto di Milano, Renato Saccone, per invitarli a prevedere con eventuali ordinanze l'uso della mascherina anche in luoghi all'aperto dove ci sono particolari affollamenti, come i mercatini di Natale. La lettera è stata inviata al termine del comitato per l'ordine pubblico con l'obiettivo di far restare la Lombardia in zona bianca, nonostante l'aumento dei contagi. Milano si è detta già pronta ad adottare il provvedimento, probabilmente già a partire dal prossimo weekend: obbligo di mascherine in centro, in vista della grande affluenza nelle vie dello shopping natalizio. L'ordinanza del sindaco Beppe Sala sarebbe dunque imminente.

