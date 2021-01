Rapinata e stuprata in strada: trovato il violentatore dopo 14 anni grazie al dna

ll dna ha permesso di identificare dopo 14 anni l'autore di una violenza sessuale avvenuta in strada a Milano ai danni di una donna che si stava recando al lavoro. Si tratta di un cittadino algerino di 49 anni, in carcere dal 2017 per altri reati. La svolta nelle indagini sul cold case dei carabinieri, coordinate dalla procura di Milano, grazie alla corrispondenza del profilo genetico trovato su alcuni mozziconi di sigaretta repertati all'epoca della violenza e il tampone salivare eseguito all'indagato nel carcere di San Vittore.

Nell'ambito delle indagini dirette dal procuratore aggiunto Maria Letizia Mannella e dal sostituto procuratore Alessia Menegazzo, i militari del Nucleo Operativo della compagnia Milano Porta Monforte hanno eseguito nei confronti dell'uomo - senza fissa dimora, irregolare e con precedenti penali - l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip Tommaso Perna. Violenza sessuale e rapina aggravata le accuse nei suoi confronti.

La violenza. I fatti risalgono al 20 agosto 2006, quando alle 6 del mattino la donna si presentò alla clinica Mangiagalli sotto choc, raccontando di essere stata aggredita da uno sconosciuto mentre a piedi andava alla fermata dell'autobus per recarsi al lavoro. L'uomo si era avvicinato con la scusa di chiederle l'ora e, dopo averla bloccata e tappato la bocca, l'aveva trascinata in un'area dismessa, dove l'aveva costretta a subire la violenza sotto la minaccia di colpirla con una grossa pietra.

Prima di allontanarsi le aveva anche rubato la catenina d'oro, 20 euro e il cellulare. Nel corso dei rilievi la Scientifica aveva raccolto alcuni mozziconi di sigaretta su cui era stato trovato materiale genetico identico a quello emerso dal tampone vaginale della vittima. Non era però stato possibile rintracciare l'autore e le indagini erano state archiviate. Il 30 novembre 2020, appunto a distanza di 14 anni, il Ris di Parma ha comunicato che la Banca Dati Nazionale Dna aveva accertato un match tra il profilo del Dna maschile trovato all'epoca e quello estrapolato dal tampone salivare eseguito all'indagato a San Vittore. È stato così possibile riaprire le indagini, al termine delle quali i carabinieri hanno rintracciato l'indagato

