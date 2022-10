Mini Putin su termosifoni e prese, l'idea di una mamma: «Così ricordo che le bollette aumentano»

Sul termostato, sulle prese e sui termosifoni. Sticker del presidente russo in giro per casa. Mini Putin ovunque. Questa è l'idea venuta in mente a una mamma italiana per far capire alle figlie che bisogna risparmiare sulle bollette. Silvia ha voluto riprendere come si è trasformata casa dopo la guerra in Ucraina. E sul suo profilo Tiktok ha caricato un video che in poco tempo ha collezionato quasi un milione di visualizzazioni.

Mini Putin su termosifoni e prese, il video su Tiktok

Il filmato riprende la giovane Silvia mentre gira per casa e trova gli adesivi di Putin: che sono letteralmente ovunque. Un modo per risparmiare ed evitare un conto salato a fine mese da parte dei fornitori. Sono piccoli e in bianco e nero. E la figlia li trova sul termostato, sulle prese, sul telecomando. Così, quando ha intenzione di accenderli, si ricorda che tutto ciò che ha in casa ha un costo.

I commenti: «È colpa degli Stati Uniti»

«Non è colpa di Putin ma di UE e USA», commenta infastidito Mario. Mentre c'è chi ha seguito lo stesso modello della mamma di Silvia. «Io quando ho avuto ospiti a casa che non spegnevano mai la luce ho fatto la stessa cosa ma con la mia faccia», scrive (ridendo) Maria. E poi c'è chi aggiunge: «Mi piace anche come per risparmiare i colori della stampante abbia stampato in bianco e nero».